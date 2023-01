Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel

Frankfurt am Main: Vermisster 44-jähriger Mann aus Kassel in Frankfurt am Main angetroffen

Kassel (ots)

Folgemeldung zur Auftragsnummer 4943139 -- Vermisster 44-jähriger Mann aus Kassel wird gesucht

Am Sonntag, 01.01.2023, 03:00 Uhr, wurde der 44-jährige Nawien S. aus dem Kasseler Stadtteil Oberzwehren wohlbehalten und gesund durch die Bundespolizei am Flughafen in Frankfurt am Main angetroffen. Die Suchmaßnahmen haben sich somit erledigt. Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die sich an den Suchmaßnahmen beteiligt haben.

Die Medienvertreter werden gebeten, das Bild von Nawien S. aus der Presse-Erstmeldung zu löschen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

