Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 86-Jähriger verunfallt und beschädigt dadurch mehrere, geparkte Fahrzeuge

Hoheneiche (ots)

Am Montagmittag verunfallte ein Senior und beschädigte dadurch mehrere Fahrzeuge. Der 86-Jährige fuhr die B281/ Ortslage Hoheneiche in Richtung Reichmannsdorf entlang. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er kurz nach Ortseingang auf den rechten Randstreifen der Straße und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge stieß er mit zwei geparkten PKW zusammen.

Das Unfallfahrzeug überschlug sich daraufhin und blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen. Der 86-Jährige konnte befreit werden und kam mit schweren, bislang jedoch nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen ins Krankenhaus.

Das Unfallfahrzeug wurde in Anbetracht der massiven Beschädigungen abgeschleppt.

