LPI-SLF: PKWs unter Drogeneinfluss genutzt

Pößneck (ots) - In der Nacht zu Montag wurde durch bislang unbekannte Täter in der Carl-Gustav-Vogel-Straße die Frontscheibe eines dort geparkten VW Golf eingeschmissen und die Fahrzeugseiten zerkratzt. Die PI Saale-Orla bittet hierzu um sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. mögl. Tätern. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de ...

