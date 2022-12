LPI-SLF: Auto beschädigt

Sonneberg (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, beschädigte der bislang unbekannte Täter ein Badfenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bernhardstraße in Sonneberg. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Die Bewohnerin erstattete Strafanzeige. Die Polizei Sonneberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, welche Angaben zu möglichen Personen zur Tatzeit machen können. Rückfragen ...

mehr