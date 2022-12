LPI-SLF: alkoholisiert auf der Bundesstraße unterwegs

Saalfeld (ots) - Sonntagmittag wurde die Polizei informiert, dass in der Saalfelder Schwarmgasse eine Hausfassade mit unleserlichen Schriftzügen beschmiert wurde. Die unbekannten Täter brachten die grüne Schmiererei in der Größe 70x20 cm zwischen Heilig Abend 18 Uhr und dem 1. Feiertag, 10.30 Uhr, an. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld zu melden. ...

