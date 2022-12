Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: LKW kippt nach Unfall um- umfangreiche Bergungsmaßnahmen

B90 Bad Lobenstein/ Gefell (ots)

Heute Morgen kam kurz nach 04:00 Uhr ein LKW auf der Bundesstraße 90 von der Straße ab, sodass der Unfall einige Verkehrsbeeinträchtigungen nach sich zog.

Der 63-jährige Fahrer fuhr die B90 von Bad Lobenstein kommend in Richtung Gefell und kam in einer Kurve- möglicherweise aufgrund von Straßenglätte- von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr der LKW auf einen angrenzenden Acker und kippte dort auf die Seite. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Umständlich gestaltete sich jedoch die Bergung des verunfallten Sattelzuges mit Auflieger. Erst gegen 10:00 Uhr war die Bergung abgeschlossen, es kam zur zeitweiligen Vollsperrung der Bundesstraße. Am LKW entstand Sachschaden von mindestens 20.000 Euro; die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

