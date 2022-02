Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsätze am Freitag, den 11.02.2022

Am Freitag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu 2 Einsätzen alarmiert. Um 11.44 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf die Autobahn 1 gerufen. Kurz vor dem Rastplatz Bruchmühle in Fahrtrichtung Köln war ein LKW auf einen zweiten LKW aufgefahren. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr und stumpfte auslaufende Betriebsmittel ab. Ein LKW Fahrer verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst konnte er vor Ort belassen werden. Die Feuerwehr übergab nach ca. 60 Min. die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei. Die Feuerwehr Gevelsberg war unter Leitung des diensthabenden Einsatzleiters Peter Dietrich mit 17 Kräften auf der Autobahn im Einsatz. Im Einsatz waren die Feuerwehrbeamten der Hauptwache, sowie der Löschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr. Direkt im Anschluss wurde der Gerätewagen-ÖL zu einem Einsatz in die Clemens-Bertram Straße gerufen. Die Feuerwehr wurde hier jedoch nicht tätig und 2 Beamten der Hauptwache konnten wieder einrücken.

