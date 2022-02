FW-EN: Gedenkminute

Feuerwehr Gevelsberg

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Polizei,

der Mord an zwei Polizeibeamten/-in in Rheinland-Pfalz hat uns ein unvorstellbares Maß an Aggression und Gewalt vor Augen geführt!

Seit Jahren engagieren wir uns Seite an Seite mit der Polizei für Respekt und einen sicheren Dienst bei Feuerwehr, Polizei sowie Rettungsdienst. Wir halten es daher für ein wichtiges Zeichen der Solidarität, gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten aus der ganzen Republik den Opfern zu gedenken.

Die Feuerwehr Gevelsberg

