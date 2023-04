Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 09.04.23

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Brand einer Werkstatt / Egelsbach

Am Samstag, gegen 09.30 Uhr, wurde ein Feuer in einer privaten Werkstatt auf einem außerhalb liegenden Grundstück östlich von Egelsbach gemeldet. Die starke Rauchentwicklung war auch auf der nahe liegenden Darmstädter Straße merkbar und sorgte hier zeitweise für Sichtbehinderungen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor es auf das benachbarte Wohnhaus übergreifen konnte. Die Brandursache steht nicht fest, Personen kamen nicht zu Schaden, die Schadenshöhe wird von der Polizei auf zirka 40.000 Euro geschätzt. Gefahrgut wurde nicht freigesetzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandentstehung dauern an.

Schlägerei in Offenbach

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntages, kurz vor 04.30 Uhr, kam es in einer Bar in der Berliner Straße in Offenbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Gästen. Einer der Kontrahenten soll dabei seinem Gegner mit einer Handfeuerwaffe gegen den Kopf geschlagen haben. Die Polizei, die kurz danach mit einem Großaufgebot anrückte, konnte die Streithähne ermitteln und den Täter festnehmen, obwohl dieser bereits geflüchtet war. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zu dem Verlauf der Schlägerei machen können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 09.04.2023, Müller, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell