POL-FR: Todtnau/ Aftersteg: Motorradfahrer stößt gegen Außenspiegel und fährt davon - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit ihrem weißen Hyundai fuhr am Sonntag, 24.07.2022, gegen 14.20 Uhr, eine 46 Jahre alte Frau die L 126 von Muggenbrunn kommend in Richtung Todtnau. In Höhe des Glasbläserhofes in Aftersteg kam ihr ein Motorrad auf ihrer Fahrspur entgegen, welches zuvor einen anderen Pkw überholt hatte. Der Motorradfahrer prallte, vermutlich mit dem Ellenbogen, gegen den Außenspiegel des Hyundai. Dadurch wurde das Spiegelglas und das Gehäuse beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Motorradfahrer beschleunigte und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die Angaben zum Motorradfahrer machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

