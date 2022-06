POL-SE: Elmshorn - Raubtaten auf Holstenplatz

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (23.06.2022) ist es auf der Kreisstraße 15 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Pinneberg mit seinem Nissan um 19:20 Uhr den Lehmweg in Fahrtrichtung Holm. In Höhe des Rastplatzes fuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Minivan vom Rastplatz am ...

mehr