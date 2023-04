Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 16.04.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Brand von Heuballen / Dreieich

Am Samstagabend, gegen Mitternacht, wurde ein Feuer bei einer Feldscheune südöstlich von Dreieich Offenthal, nahe der Dieburger Straße gemeldet. Betroffen waren zirka 350 Heuballen, beim Eintreffen der Feuerwehr brannten die Heuballen an mehreren Stellen. Der Haufen der Ballen war zirka 20 Meter lang und fünf Meter hoch. Wegen der Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung abgesetzt. Die Feuerwehr musste die Ballen kontrolliert abbrennen lassen und war bis in die frühen Morgenstunden beschäftigt. Die Brandursache steht noch nicht fest, Brandstiftung kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandentstehung dauern an.

Bereich Main-Kinzig

Brand einer Garage / Maintal

Am Samstag, gegen 14.30 Uhr, wurde ein Feuer in einer Garage in der Straße "Langwiese" im Maintaler Ortsteil Bischofsheim gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor es auf das benachbarte Wohnhaus übergreifen konnte. In der Garage befanden sich verschiedene Gegenstände, aber kein Auto. Gefahrgut wurde bei dem Feuer nicht freigesetzt. Die Brandursache, wie auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Eine Bewohnerin wurde vor Ort wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasintoxikation im Rettungswagen behandelt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandentstehung dauern an.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 16.04.2023, Müller, PvD

