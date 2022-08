Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Fahrgast schlägt auf Zugbegleiter ein

Dresden (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.08.2022) gegen 16:45 Uhr kam es in der S-Bahn auf der Fahrt von Kamenz in Richtung Radeberg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und dem Zugbegleiter. Der 17-jährige Fahrgast wurde gebeten, seine laute Musik leiser zu hören. Damit war der junge Mann nicht einverstanden. Nach einem Wortgefecht schlug der 17-Jährige dem Zugbegleiter zweimal mit der Faust ins Gesicht. Der 52-jährige verriegelte die Türen am Haltepunkt Pulsnitz Süd und verständigte die Polizei. Der Zugbegleiter wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Gegen den bereits polizeibekannten Jugendlichen leitete die Bundespolizei Dresden ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Aufgrund des Vorfalls kam es zu einem Totalausfall sowie einer 30-minütigen Verspätung zweier nachfolgender Züge.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell