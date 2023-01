Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 50 Meter vor der eigenen Haustür negativ aufgefallen

Neustadt/Weinstraße

Am 25.01.2023 um 01:45 Uhr wurde ein 28-Jähriger aus Neustadt mit seinem Fahrrad in der Ludwigstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser zuvor durch Schlangenlinien und einer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Der Radfahrer befand sich hierbei circa 50 Meter vor seiner Wohnanschrift. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des jungen Mannes konnten außerdem drogentypisch Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Dessen Fahrrad wurde an der Wohnanschrift belassen. Zu diesen Umständen kam hinzu, dass im Rahmen der Durchsuchung des Neustadters eine Softairpistole aufgefunden werden konnte, welche dieser nicht im öffentlichen Raum führen durfte. Nun muss dieser sich in zwei Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

