Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Gegen Straßenlaterne gefahren und unerlaubt entfernt- Zeugenaufruf

Birkenfeld (ots)

Gegen eine Straßenlaterne in der Neuenbürger Straße in Gräfenhausen gefahren und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich der Fahrer eines Audi TT in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge waren Zeugen am Montag, gegen 01.40 Uhr, durch einen lauten Knall auf das Unfallgeschehen aufmerksam geworden. Sie erkannten einen Audi der gegen eine Straßenlaterne gefahren war und verständigten in der Folge die Polizei. Der Unbekannte fuhr vor dem Eintreffen der Polizei, ohne sich um den Vorfall zu kümmern, in Fahrtrichtung Birkenfeld davon. Die Schadenshöhe an der Straßenlaterne ist bislang nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

