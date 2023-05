POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Mit über zwei Promille hinter dem Steuer - Couragierte Zeugen verhindern Weiterfahrt

Pforzheim (ots) - Vor der Polizei geflüchtet sind am späten Sonntagabend mehrere Personen, nachdem diese offenbar versucht hatten einen Zigarettenautomaten in der Pforzheimer Nordstadt aufzubrechen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchten offenbar zwei Personen am Sonntagabend gegen 23:35 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Salierstraße gewaltsam zu ...

