Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Automatenaufbrecher flüchten; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Vor der Polizei geflüchtet sind am späten Sonntagabend mehrere Personen, nachdem diese offenbar versucht hatten einen Zigarettenautomaten in der Pforzheimer Nordstadt aufzubrechen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchten offenbar zwei Personen am Sonntagabend gegen 23:35 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Salierstraße gewaltsam zu öffnen. Eine dritte Person hielt sich etwas abgesetzt auf. Als die Personen auf die anfahrenden Polizeikräfte aufmerksam wurden, ergriffen sie die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Der Automat wies frische Aufbruchspuren auf. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

