POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mann mit Mountainbike entblößt sich - Zeugenhinweise erbeten

Pfalzgrafenweiler (ots) - Am Freitag, gegen 11:15 Uhr, ist es an der Einmündung der Landesstraße 353, zur Landesstraße 404, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 87-jährige Fahrer eines Renault befuhr die Landesstraße 404 aus Altensteig kommend in Richtung Herzogsweiler. Auf der Landesstraße 353, aus Richtung ...

mehr