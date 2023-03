Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Vallendar (ots)

Am späten Nachmittag des 09.03.2023 wurde der Feuerwehr und der Polizei in Bendorf ein Wohnhausbrand in der Straße Kirchhol in Vallendar gemeldet. Bei Eintreffen am Brandort konnte die Feuerwehr eine 61- jährige Bewohnerin aus einer völlig verrauchten Wohnung retten und den Brand schnell ablöschen. Die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hatte ihren eingeschalteten Herd unbeaufsichtigt gelassen, wodurch es zu einem leichten Küchenbrand kam. Dank dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr wurde die Bewohnerin gerettet bevor es zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen konnte und auch eine Ausweitung des Brandes auf die Wohnung oder das Gebäude wurde verhindert. Die Bewohnerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, es entstand lediglich ein marginaler Sachschaden an der Kücheneinrichtung.

