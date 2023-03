Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Bendorf / Keltenstraße (ots)

Am Samstag, den 04.03.2023 kam es in der Zeit von 10:30 h - 12:40 h zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Keltenstraße in Bendorf. Die kurzzeitige Abwesenheit der Wohnungsinhaber wurde durch unbekannte Täter ausgenutzt, die Wohnungstür gewaltsam aufzuhebeln und die Wohnung im Anschluss deliktstypisch zu durchsuchen. Aus der Wohnung wurden neben einer höheren Bargeldsumme diverser Goldschmuck entwendet. Die Polizei Bendorf fragt jetzt, wer hat zur oben genannter Zeit fremde bzw. verdächtige Personen in der Keltenstraße wahrgenommen? Wer kann sachdienliche Angaben zum Vorgang machen?

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell