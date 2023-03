Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 03.03.2023, 08:00 Uhr bis Sonntag, 05.03.2023, 08:00 Uhr

Bendorf (ots)

Zwei Rollerdiebstähle in der Frankenstraße in Bendorf - Rollerdiebe flüchten vor der Polizei

Am Freitag, den 03.03.2023, kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Rollerdiebstahl in der Frankenstraße in Bendorf/Rhein. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter einen Motorroller der Marke Rex, welcher in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses abgestellt war. Gegen 22:00 Uhr sollte dann in der Koblenzer Innenstadt ein Motorroller, welcher mit zwei Personen besetzt war, von Beamten der Polizei in Koblenz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer des Motorrollers die Kontrollabsicht wahrnahm, blieb dieser abrupt am Fahrbahnrand stehen und sprang zusammen mit seinem Sozius von dem Motorroller ab. Anschließend flüchteten beide Personen zu Fuß in Richtung Löhrstraße. Der Motorroller fiel durch das Abspringen zu Boden. Die anschließende Nahbereichsfahndung nach den beiden, flüchtigen Personen verlief erfolglos. Im Rahmen der Überprüfung des zurückgebliebenen Motorrollers konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um den zuvor in Bendorf entwendeten Motorroller der Marke Rex handelte. Dieser wurde daraufhin sichergestellt. Am 04.03.2023 gegen 07:10 Uhr meldete eine Anwohnerin der Keltenstraße in Bendorf, dass auf dem dortigen Kinderspielplatz ein Motorroller liegen würde. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der aufgefundene Motorroller ursprünglich vor einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße in Bendorf abgestellt war und voraussichtlich am Abend des 03.03.2023 dort entwendet wurde. Auf Grund der Umstände ist davon auszugehen, dass beide Rollerdiebstähle in Zusammenhang stehen. Die Polizei Bendorf bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Rollerdiebstählen und/oder den flüchtenden Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnung - Bendorf, Keltenstraße

Am Samstag, den 04.03.2023, kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:40 Uhr zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Keltenstraße in Bendorf/Rhein. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in den oberen Stockwerken und entwendeten hieraus Bargeld sowie Schmuckgegenstände. Der hierdurch entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wie die unbekannten Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädiger beleidigt, filmt und nötigt die eingesetzten Polizeibeamten - Vallendar, Höhrer Straße

Am Samstag, den 04.03.2023, um 21:45 Uhr kam es in der Höhrer Straße in Vallendar zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde durch einen alkoholisierten 25-jährigen Mann die Fensterscheibe eines Wohnanwesens eingeworfen. Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsaufnahme gab der 25-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten falsche Personalien an, beleidigte diese mehrfach und filmte die polizeiliche Maßnahme mit seinem Mobiltelefon. Als die eingesetzten Beamten nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme die Örtlichkeit verlassen wollten, stellte er sich vor den Streifenwagen und verhinderte das Wegfahren. Nach Erteilung eines Platzverweises verließ der 25-Jährige die Örtlichkeit und ging nach Hause. Diesen erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Nötigung, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und Angabe falscher Personalien. Der entstandene Sachschaden an der Fensterscheibe dürfte im unteren dreistelligen Bereich liegen.

E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs - Bendorf, Engerser Straße

Am 03.03.2023 um 12:40 Uhr kontrollierten Beamte hiesiger Dienststelle in der Engerser Straße in Bendorf/Rhein einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass an dem mitgeführten E-Scooter ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2022 angebracht war, welches seit dem 01.03.2023 nicht mehr gültig ist. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und der E-Scooter präventiv sichergestellt. Das entsprechende Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gegen den 24-Jährigen eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bendorf darauf hin, dass jährlich ab dem 01.03. ein neues Versicherungsjahr beginnt und ab diesem Zeitpunkt ein neues Versicherungskennzeichen an den entsprechenden Fahrzeugen angebracht werden muss, da diese ansonsten nicht mehr versichert sind. Seit dem 01.03.2023 ist daher ein schwarzes Versicherungskennzeichen von Nöten. Die Kontrollen diesbezüglich werden in den nächsten Tagen intensiviert.

