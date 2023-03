POL-PDKO: Nachtragsmeldung zu Wohnungsbrand in Andernach

Bendorf (ots) - Vallendar: Am Donnerstagnachmittag, wurde in der Heerstraße, im Zeitraum von etwa 17:00 Uhr - 17:10 Uhr, ein geparkter Pkw Audi beschädigt. Der Unfallverursacher hatte den abgestellten Pkw an der hinteren Fahrerseite beschädigt und nach dem Zusammenstoß die Unfallstelle verlassen. Am geparkten Audi entstand ein Sachschaden im mittleren 3-stelligen Bereich. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: ...

