Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Verletzten

B327; Sauerbrunnen/Reifenthal (ots)

Am Morgen des 01.03.2023, gegen 07:50 Uhr, kam es auf der B327, zwischen Sauerbrunnen und Reifenthal, zu einem folgenschweren Unfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr die B327, aus Richtung Emmelshausen, in Fahrtrichtung Niedert. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem PKW.

Zwei Personen wurden durch denn Unfalls zumindest leichtverletzt.

Die B327 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell