POL-PDLU: Speyer - Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Speyer (ots)

Im Tatzeitraum vom 21.01.2023 09:00 Uhr bis 14:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhaus in der Landauer Straße in Speyer aufzuhebeln. Aufgrund der massiven Eingangstür scheiterte dieses Vorhaben jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet bislang unbekannte Zeugen sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

