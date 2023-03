Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Glaspaneele mutwillig zerstört

Simmern/Hunsrück (ots)

Am 06.03.2023 gegen 08:30 wurde eine Sachbeschädigung an einer der Glaspaneelen am Verkehrskreisel der Bahnhofstraße in Simmern (Höhe Sparkasse) gemeldet. Eine Glasscheibe des Kunstwerks wurde durch unbekannte Täter mittels eines schweren Mauerbruchstein mutwillig eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei Simmern sucht jetzt Augenzeugen zum Vorfall und erbittet sachdienliche Hinweise. Telefon: 06761/921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell