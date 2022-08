Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220826 - 0976 Frankfurt-Nordend: Vermisstenmeldung

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Seit Donnerstag, dem 25.08.2022, 18:00 Uhr, wird die 36-jährige Christina K. aus Frankfurt am Main, Nordend-Ost, vermisst. Frau K. wurde zuletzt gesehen, wie sie ihre Wohnung in der Rothschildallee verließ, um mit ihrem schwarzen Chihuahua Gassi zu gehen. Frau K. leidet an Epilepsie und benötigt dringend Medikamente. Zusätzlich ist sie außerhalb des Nahbereichs ihrer Wohnung aufgrund einer geistigen Behinderung orientierungslos und hat Probleme zu sprechen.

Frau K. kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 165cm groß - Kräftige Figur - Schulterlange schwarze Haare - Über die Bekleidung ist lediglich bekannt: Oberteil und kurze Hose

Wer hat Frau K. nach ihrem Verschwinden am 25.08.2022, 18:00 Uhr noch gesehen? Wo ist im Umfeld möglicherweise ein herrenloser schwarzer Chihuahua aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter 069 / 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle."

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell