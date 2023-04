Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf B 10

Pforzheim (ots)

Drei leicht verletzte Personen, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich auf der "Wilferdinger Höhe" in der Nacht auf Sonntag ereignet hat. Eine 20-Jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen Mitternacht die zweispurige Bundesstraße 10 stadtauswärts. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte sie, ihr Fahrzeug im Kreuzungsbereich "Am Enzenloch/Karlsruher Straße" zu wenden, um wieder in Richtung Pforzheim zu fahren. Zeitgleich naht von hinten in gleiche Richtung fahrend ein 23-Jähriger in seinem Mercedes. Beide Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Mercedes der 20-Jährigen nach links abgewiesen, prallt gegen einen Laternenmast, welcher durch die Kollision oberhalb des Sockels abriss, und in der weiteren Folge mit einem Baum. Der Baum wurde ebenfalls so stark beschädigt, dass er noch in der Nacht gefällt werden musste. Die Mercedes-Fahrerin, ihre 18-jährige Beifahrerin sowie der Fahrer des Mercedes wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an der Unfallstelle wurde noch derselben Nacht ein Sachverständiger hinzugezogen. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn, musste die Bundesstraße 10 an der Unfallörtlichkeit für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Simone Unger, Pressestelle

