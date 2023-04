Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Ohne Fahrerlaubnis aber alkoholisiert Unfall verursacht

Bad Liebenzell (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Freitagmorgen ein 24-Jähriger zugezogen als er mit seinem VW auf der Landesstraße 343 alleinbeteiligt verunfallte.

Der Fahrer war mit seinem VW gegen 08:30 Uhr auf der Landesstraße von Bad Liebenzell in Fahrtrichtung Schömberg unterwegs als er von der Fahrbahn abkam und mit seinem Fahrzeug einen Abhang hinunterrutschte. Ein Zeuge verständigte daraufhin Polizei. Der Atemalkoholvortest bei dem offensichtlich angetrunkenen Mann ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Er bekam in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und wurde zur weiteren gesundheitlichen Beobachtung dort aufgenommen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß und den Wagen wohl auch unbefugt in Gebrauch hatte. An dem VW entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Flurschaden ist noch nicht bezifferbar und muss noch ermittelt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

