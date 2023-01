Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - mehrere Sachbeschädigungen durch Feuer - Polizei sucht Zeugen

Kamen (ots)

Am Samstag, den 21.01.2023, setzten in der Zeit von 19:15 h bis 20:30 h bislang unbekannte Täter zwei Mülltonnen und einen Müllcontainer in der Wittenberger Straße, des Nordringes und der Kämerstraße in Brand. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307 / 921 - 3220 entgegen.

