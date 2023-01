POL-UN: Unna - Mann nach Dachstuhlbrand tot in Wohnung aufgefunden

Bergkamen (ots) - Unbekannte Einbrecher drangen in im Zeitraum von Dienstagnachmittag (17.01.2023) bis Mittwochmorgen (18.01.2023) in eine Wohnung an der Potsdamer Straße ein. Sie hebelten die Balkontür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter ...

mehr