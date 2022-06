LPI-SHL: Zeugen gesucht

Meiningen (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in eine Bäckerfiliale in Dreißigacker einzubrechen. Die Tür wurde zwar beschädigt, hielt jedoch stand, so dass ein Eindringen in das Objekt misslang. An der Tür entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

