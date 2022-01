Polizei Köln

POL-K: 220121-1-K Fußgänger von Straßenbahn erfasst - Lebensgefahr

Köln (ots)

Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn ist am Freitagmorgen (21. Januar) in Köln-Weidenpesch ein Fußgänger (79) lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll er die Neusser Straße in Höhe der Derfflingerstraße an einer Ampel überquert und von der Linie 12 erfasst worden sein. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hatte die Spuren gesichert. Die Neusser Straße war für etwa drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. (ph/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell