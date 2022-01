Polizei Köln

POL-K: 220120-6-K Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen - Polizist bei Festnahme verletzt

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Dienstagnachmittag (20. Januar) einen mutmaßlichen Drogendealer (29) in der Kölner Innenstadt festgenommen und Betäubungsmittel sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen hatte der 29 Jahre alte Mann aus Ghana einen Pappbecher mit Marihuana aus einem sogenannten "Drogenbunker" in der Eintrachtstraße geholt. Auf dem Weg in Richtung Ebertplatz stellten Zivilbeamte den Mann, der sich gegen seine Festnahme wehrte und einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht schlug. Der verletzte Beamte war nicht mehr dienstfähig. Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll er heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell