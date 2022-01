Polizei Köln

POL-K: 220120-5-K Ohne Helm und Führerschein auf gestohlenem Roller unterwegs

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (19. Januar) einen 17 Jahre alten mutmaßlichen Rollerdieb im Stadtteil Buchheim gefasst. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, den Roller der Marke Honda kurz zuvor am Wiener Platz entwendet zu haben. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen 19 Uhr forderte ein Streifenteam den 17-Jährigen, der ohne Helm mit dem Kleinkraftrad einer auf der Frankfurter Straße unterwegs war, zum Anhalten auf. Der Tatverdächtige beschleunigte zunächst, hielt jedoch nach einigen hundert Meter an, ließ den Roller fallen und rannte zu Fuß weiter. Als er versuchte über einen Zaun zu klettern, holten die Einsatzkräfte ihn ein und überwältigten ihn. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen mit einer Schnittverletzung an der rechten Hand in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Stand hatte er in eine der Zaunspitzen gegriffen. (cr/cs)

