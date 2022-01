Polizei Köln

POL-K: 220120-3-K Porsche Macan in Junkersdorf entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines grauen Porsche Macan zwischen Dienstagnachmittag (18. Januar) und Mittwochmorgen (19. Januar) auf der Chlodwigstraße in Köln-Junkersdorf sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17 Uhr soll der Eigentümer seinen Wagen mit dem Kennzeichen K-MS 6612 am Fahrbahnrand abgestellt haben. Am darauffolgenden Morgen bemerkte er den Diebstahl gegen 7 Uhr und alarmierte die Polizei.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs sowie zum Tatgeschehen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell