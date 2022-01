POL-K: 220119-10-K Täuschend echt aussehendes Sturmgewehr löst Polizeieinsatz aus

Polizei Köln

Korrekturmeldung zur Pressemitteilung Nummer 7 vom 19. Januar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5125678

Am Dienstagnachmittag (18. Januar) haben Polizisten in Köln-Rondorf ein vollautomatisches Softair-Sturmgewehr aus Metall sichergestellt. Passanten hatten vier Jugendliche gegen 16.40 Uhr auf dem Lerchenweg mit der Waffe hantieren sehen und die Polizei alarmiert. Als eine Streife die Jugendlichen antraf, lag das Gewehr in dem dafür vorgesehenen Koffer.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Eltern des Jugendlichen ihm das Gewehr als Weihnachtsgeschenk im Internet gekauft haben. Da die Waffe lediglich mit dem Warnhinweis "Nur für Personen ab 18 Jahren" versehen ist und nach erster Sichtung kein Prüfzeichen hat, wird sie zunächst rechtlich wie eine erlaubnispflichtige echte Schusswaffe eingestuft. Eine genaue waffenrechtliche Untersuchung des Gewehrs steht allerdings noch aus.

Keinesfalls hätte das einer echten Kriegswaffe nachgebildete Gewehr in der Öffentlichkeit außerhalb des Koffers geführt werden dürfen. Unabhängig davon ist das Verhalten der vier Jugendlichen geeignet, Ängste in der Bevölkerung zu schüren oder sogar einen zunächst für Polizistinnen und Polizisten gefährlich anzunehmenden Einsatz zu provozieren, dessen Ausgang von Ruhe und Besonnenheit aller Beteiligten abhängt. Im vorliegenden Fall ging es gut aus - die Polizisten brachten den Eigentümer des "Sturmgewehrs" nach Hause und leiteten Ermittlungen gegen den Jugendlichen und seine Eltern ein. (cr/de)

