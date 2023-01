Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - 240 Dosen Energydrink als Beute: Tatverdächtiger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Bönen (ots)

Ein Einkaufswagen voll mit 240 Dosen Energydrink - darauf hatte es ein 38-Jähriger bei einem Ladendiebstahl am Donnerstagvormittag (19.01.2023) in Bönen abgesehen.

Als er gegen 11 Uhr mit der Beute den Supermarkt an der Bahnhofstraße verlassen wollte, hielt ihn ein Zeuge auf. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Beschuldigten fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Der Mann ist deutscher Staatsbürger ohne festen Wohnsitz und strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde er am Freitagmorgen (20.01.2023) einer Haftrichterin am Amtsgericht Unna vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte ist schon der Justiz übergeben worden.

