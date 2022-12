Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrüger gibt sich als Mitarbeiter des Finanzamtes aus- Polizei sucht Zeugen

Geisingen (ots)

Zu einer dreisten Betrugsmasche ist es am Samstag, gegen 15 Uhr, in einem Seniorenwohnheim in der Hauptstraße gekommen. Ein unbekannter Mann klingelte bei einer 81-jährigen Frau und gab sich als Mitarbeiter des Finanzamtes ihr gegenüber aus. Unter dem Vorwand, dass die ältere Frau angeblich eine Rechnung nicht bezahlt habe und er dieses Geld nun persönlich bei ihr abholen müsse, forderte der Unbekannte die 81-Jährige auf ihm Geld auszuhändigen. Als die Geschädigte das Geld holen wollte, folgte der Täter der Dame, nahm mehrere hundert Euro Bargeld entgegen und verließ schnellen Fußes die Wohnung. Der Polizei liegt zu dem Betrüger die folgende Personenbeschreibung vor: Es soll sich um einen zirka 50 Jahre alten Mann mit hageren Gesicht, hellem Teint und kurzen dunklen Haaren handeln. Der Täter trug ein blaues Oberteil, eine dunkle Hose und eine grüne OP-Maske. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Betrüger geben können oder ebenfalls auf diese Art und Weise angesprochen worden sind, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie Fremde nicht gutgläubig in ihre Wohnung. Seien Sie wachsam, wenn ein Unbekannter versucht Sie zum Einlass zu überreden. Wenn ein Fremder bei Ihnen klingelt und die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen fordert, schließen Sie die Tür und rufen Sie die Polizei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell