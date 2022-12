Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrerin kommt von der Straße ab und verletzt sich leicht

Trossingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und mindestens 8.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der ernst-Haller-Straße ereignet hat. Eine Fahrerin eines Mitsubishi Colt fuhr auf der Ernst-haller-Straße entlang und kam auf Höhe Hausnummer 51 nach links von der Straße ab. Hierbei kollidierte die 38-Jährige mit einem Zaun und einer Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Mitsubishi ein Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Zaun und an der Straßenlaterne ist den Beamten noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell