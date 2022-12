Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - 7.000 Euro Blechschaden

Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Unteren Hauptstraße und der Straße "untere Vorstadt" ist es am Mittwochabend gekommen. Gegen 22.30 Uhr war ein 48-jähriger Fahrer eines Mercedes auf der Straße "Untere Vorstadt" unterwegs und bog nach links auf die Untere Hauptstraße ein. Hierbei fuhr der Mann einen zu engen Bogen und prallte mit einem VW Beetle einer 24-Jährigen zusammen, die zur gleichen Zeit auf der Unteren Hauptstraße an die Kreuzung heranfuhr und nach links in die Stuttgarter Straße einbiegen wollte. Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall nicht. Die Polizei schätzt den am VW entstanden Sachscahden auf eine Höhe von rund 2.000 Euro und am Mercedes auf zirka 5.000 Euro.

