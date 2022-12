Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Bahnhofstraße

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Am Mittwochnachmittag, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, ist es auf der Bahnhofstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte den am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Ford Fiesta im Vorbeifahren an der Stoßstange hinten rechts. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

