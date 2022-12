Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrerin streift einen Ford und prallt gegen eine Straßenlaterne - 11.000 Euro Blechschaden

Tuttlingen (ots)

Am Dienstag, gegen 18 Uhr, ist es in der Stockacher Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von mindestens rund 11.000 Euro entstanden ist. Eine 84-jährige Frau war mit einem Mercedes auf der Stockacher Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Vermutlich aufgrund des starken Regens und der Dunkelheit unterschätzte die Autofahrerin die Breite der Straße und fuhr bei entgegenkommenden Autos zu weit rechts. Hierbei streifte die 84-Jährige einen am rechten Straßenrand geparkten Ford und prallte unmittelbar danach gegen eine Straßenlaterne. Diese knickte ab und streifte eine Hausfassade. Am Wagen der Frau entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der Sachschaden am geparkten Ford beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. Die Höhe der entstandenen Schäden an der Laterne und an der Hausfassade sind der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell