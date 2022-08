Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Streitigkeiten zwischen zwei Brüdern

Vettelschoß (ots)

Am 12.08.2022 kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei Brüdern im Alter und 44 und 40 Jahren an ihrer Wohnanschrift in Vettelschoß. Beide Brüder waren erheblich alkoholisiert und hatten kleine Verletzungen an den Armen und im Gesicht. Nach ihren Angaben haben sie sich gegenseitig geschlagen. Es wurde daher gegen beide Streithähne eine Strafanzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung erfasst.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell