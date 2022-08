Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt in Unkel; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Unkel (ots)

Am 12.08.2022 wurden der Polizeiinspektion Linz Streitigkeiten mit einem nur mit einer Unterhose bekleideten Mann in Rheinbreitbach gemeldet. Der Mann habe sich anschließend alkoholisiert mit seinem PKW entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte der 46-jährige Mann schließlich an der Halteranschrift in Unkel festgestellt werden und anhand seiner immer noch leichten Bekleidung identifiziert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

