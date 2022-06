Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Feuer im Beamtenviertel in Brunsbüttel - Baudenkmal vor Flammen gerettet

Bild-Infos

Download

Dithmarschen (ots)

Brunsbüttel - Gegen 03:30 Uhr morgens ereignete sich am Pfingstsonntag (05.06.2022) ein Feuer im Beamtenviertel. Die letzte in Schleswig-Holstein vollständig erhaltene Gartenstadt steht unter Denkmalschutz und besteht aus unterschiedlichen Haustypen. Die Brandbekämpfer aus Brunsbüttel bewahrten das 1907 erbaute Gebäude vor dem Feuer und verhinderten so den Verlust eines Baudenkmals.

Als die Feuerwehr Brunsbüttel Stadt an dem Einsatzort eintraf, schlugen bereits hohe Flammen aus den Fenstern des historischen Gebäudes. Im Obergeschoss brannte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Wohnung in voller Ausdehnung. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet, da sich alle Bewohner selbstständig in Freie begeben hatten. Es galt nunmehr neben dem Hab und Gut anderer Mitmenschen auch ein Kultur- und Baudenkmal zu retten. Einsatzleiter Lars Kumbartsky orderte umgehend die gesamte Gemeindefeuerwehr (Brunsbüttel Stadt, Ort und Süd) an die Einsatzstelle. Das um 1900 erbaute Gebäude weißt eine historische Bauweise auf, die aufgrund der verwendeten Baustoffe nicht mit den heutigen Brandschutz Standards zu vergleichen ist. Die Gebäude im Beamtenviertel verfügen über Holzbalkendecken und Treppen aus Holz ohne nachgewiesenen Feuerwiderstand. Die Fassaden der Gebäude heben sich durch Fachwerke und sichtbare Sparrenköpfe von anderen Baustilen ab. Die Verwendung von Holz als hauptsächlichen brennbaren Baustoff setzt somit einen schnellen Löscherfolg der Feuerwehr voraus, um eine Brandausbreitung rechtzeitig zu unterbinden. Den Brandbekämpfern aus Brunsbüttel gelang es, das Feuer auf eine von vier Wohnungen in dem Gebäude zu begrenzen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell