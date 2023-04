Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Bilanz der Geschwindigkeitskontrollen

Kreis Viersen (ots)

In der vergangenen Woche war die Polizei kreisweit unterwegs, um zu schauen, ob alle motorisierten Verkehrsteilnehmenden gesittet unterwegs sind. Denn immer dann, wenn Unfälle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit passieren, ist dies meist mit schwerwiegenden Folgen verbunden. Trotz breit angekündigter Geschwindigkeitskontrollen mussten die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes feststellen, dass viele Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht beherzigen. Im wahrsten Sinne des Wortes "traurige" Spitzenreiterin war eine 36-jährige Nettetalerin mit gemessenen 122 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h auf einer Straße in Viersen-Süchteln. Dabei überholte sie auch noch im Überholverbot. Vor einem Zivilwagen des Verkehrsdienstes nutzte ein Pkw-Fahrer am Freitag sein Mobiltelefon während der Fahrt. Bei der anschließenden Kontrolle gegen 13:00 Uhr stellten die Beamten bei einem Atemalkoholvortest einen Wert von über 1,8 Promille fest. Den Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. Die sonstige Bilanz der Woche: über 90 Verwarnungsgelder, etwas mehr als 100 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und über 300 schriftliche Verwarnungen. Die Polizei ist jeden Tag für ihre Sicherheit unterwegs. Dazu gehören auch Verkehrskontrollen. Halten Sie sich einfach an die vorgeschriebene Geschwindigkeit und passen sie sich den örtlichen Gegebenheiten an. Helfen Sie so, Unfälle zu verhindern. /wg (371)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell