POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch

Emsbüren (ots) - Am Sonntag zwischen 2 und 14 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Hanwische Straße in Emsbüren eingebrochen. Dort versuchten sie in einen Büroraum zu gelangen sowie einen verschlossenen Kühlschrank aufzubrechen, was beides misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 ...

