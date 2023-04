Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Versuchter Einbruch in eine Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht vom gestrigen 24.04.2023 zum heutigen 25.04.2023 hat es gegen 00.30 Uhr einen versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte auf der Heesstraße in Dülken gegeben. Eine Zeugin meldete der Leitstelle der Polizei Viersen, dass sie aus dem benachbarten Kindergarten ungewöhnliche Geräusche wahrnahm und zwei männliche Stimmen hörte. Die Polizei konnte daraufhin an der Tatörtlichkeit eindeutige Einbruchsspuren feststellen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die eingesetzten Streifenteams einen möglichen Tatverdächtigen feststellen. Der 59-jährige, serbische Staatsbürger versteckte sich in einem Gebüsch und führte einen Rucksack mit diversen Werkzeugen mit sich. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der zweite, männliche Tatverdächtige ist seither flüchtig. Laut Aussage der Zeugin flüchtete der bislang unbekannte Täter zu Fuß in Richtung Kettlerstraße. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (369)

