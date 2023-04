Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Brand im Mehrfamilienhaus - keine Menschen verletzt

Willich (ots)

Ursache war das Ladegerät des Mobiltelefons Am Montagmorgen kam es gegen 03.45 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf dem Siemensring in Willich. In einer Wohnung im ersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses war in einem Zimmer in Brand ausgebrochen. Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Stand niemand bei dem Brand verletzt, jedoch wurde die Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen. Ermittler der Viersener Kripo begutachteten heute den Brandort. Als Brandursache wurde das Ladegerät eines Mobiltelefons identifiziert. Dieses lag auf einer Matratze, und durch die entstandene Hitze geriet die Matratze in Brand. Die Ermittlungen dauern an. /wg (368)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell