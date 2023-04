Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Ein Wochenende, vier Widerstände

Kreis Viersen (ots)

Am vergangen Wochenende kam es gleich zu mehreren Widerständen gegen Polizistinnen und Polizisten der Polizei Viersen. Am Freitagabend, 21. April, rückten die Streifenteams gleich zu zwei unterschiedlichen Einsätzen aus.

Im ersten Fall konnte ein Ladendieb durch Securitymitarbeiter der Firma REWE in Kaldenkirchen festgehalten werden. Die eintreffenden Polizistinnen bespuckte der 43-jährige polnische Staatsbürger, welcher zuvor diverse Wertgegenstände aus der Filiale gestohlen hatte. Zudem widersetzte er sich allen Anweisung und hatte keinen Ausweis dabei. Während der weiteren Sachverhaltsaufnahme versuchte er sich immer wieder vor den Polizistinnen aufzubauen und beleidigte die Kolleginnen. Er wurde letztlich zur Polizeiwache Viersen gefahren.

Im zweiten Fall trafen zwei Streifenteams an der Neuwerker Straße in Viersen auf einen 23-jährigen Polen. Dieser beschädigte im Vorfeld geparkte Autos. Auch der 23-Jährige beleidigte die Beamtinnen und Beamten auf Polnisch und sperrte sich gegen jegliche Maßnahmen. Mehrmals versuchte er, den Polizisten den Schlagstock und das Pfefferspray zu entreißen. Auch er wurde anschließend zur Polizeiwache Viersen gefahren. Dort verhielt er sich, auch im Beisein einer Ärztin und eines Richters, weiterhin aggressiv und schlug in Richtung der Beamtinnen und Beamten.

Neben den beiden Einsätzen am Freitag kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr in Vorst auf der Butzenstraße zu Streitigkeiten vor einem Ladenlokal. Eine größere Personengruppe war dort mit dem Sicherheitspersonal aneinandergeraten. Die zügig eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten sprachen gegen die Personengruppe Platzverweise aus. An diese hielten sich zwei Männer, ein 52-jähriger Grefrather sowie ein 28-jähriger Nettetaler, nicht. Beide verhielten sich zunehmend aggressiv und schlugen zeitweise unkontrolliert in Richtung der Einsatzteams. Das Pfefferspray wurde zunächst angekündigt und anschließend genutzt. Beide Männer mussten gefesselt und zur Polizeiwache Viersen gefahren werden.

In mindestens drei von den vier Fällen am vergangen Wochenende waren die Beteiligten alkoholisiert. In allen Fällen sind Strafanzeigen gefertigt worden. Zwei Polizistinnen wurden durch die Widerstände leicht verletzt.

Wir verbieten niemanden, ein Glas Bier oder ähnliches zu trinken, raten aber dazu, nur so viel zu trinken, dass Sie nicht für sich oder andere eine Gefahr darstellen. Vor allem aber möchten wir, dass Sie ihren Mitmenschen und auch uns gegenüber Respekt zeigen. /cb (366)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell